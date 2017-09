Criança que sofreu queimaduras em casa de farinha continua internada no hospital de Sena

Ainda não há previsão de quando a bebê receberá alta médica

Uma criança de apenas 1 ano e 4 meses que sofreu queimaduras no corpo na zona rural de Sena Madureira continua internada em uma das enfermarias do Hospital João Câncio Fernandes. Ela apresenta ferimentos no pé direito e nas proximidades do joelho direito bem como na mão esquerda e nesse momento recebe toda a atenção médica na referida unidade de saúde.

O episódio envolvendo essa criança aconteceu na comunidade Estirão do Alcântara, rio Purus, localizada há cerca de uma hora de barco do porto de Sena Madureira. Segundo informações, a família da mesma estaria torrando farinha quando a bebê acabou se queimando. “Ontem ela quase não conseguiu dormir, chorando direto. Mas, hoje amanheceu melhor e até está comendo normalmente”, confirmou Francisca Antônia Pereira de Oliveira, mãe da menina.

Dona Francisca Antônia é mãe de nove filhos, sendo que os demais ficaram na companhia da avó no rio Purus. “Foi um momento de muita aflição, mas graças a Deus estamos recebendo toda a atenção necessária aqui no hospital”, frisou.

Ainda não há previsão de quando a bebê receberá alta médica.

Redação Senaonline.net

