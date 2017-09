Coordenadora que levou soco e chute de mãe dentro de escola em Rio Branco é homenageada por alunos

Alunos e funcionários da Escola Lourival Sombra, em Rio Branco, fizeram uma homenagem à coordenadora de ensino da escola, Greice Kelly, que levou socos e chutes de uma mãe dentro da instituição no último dia 26 deste mês.

No vídeo, a funcionária recebe flores, solidariedade e carinho dos estudantes e também de outros servidores da unidade. Em meio a palmas, o grupo ao redor da professora grita o nome dela que se emociona e chora.

A reportagem tentou contato com a mãe da aluna, identificada como Lay Viana de Freitas, de 32 anos, que aparece nas imagens, mas ela não foi encontrada até a publicação desta matéria.

“Em apoio ao ocorrido que foi lamentável com a nossa colega e profissional que é a professora. Estamos aqui com alegria e apoio para dizer que estamos juntos nessa jornada e que ela não está só”, diz uma pessoa durante a gravação do vídeo.

Nas imagens também aparecem cartazes feitos por alunos que escreveram que amam a professora e que a apoiam. A professora é abraçada e faz um discurso. “Eu já chorei tanto que vocês nem imaginam o quanto eu já chorei”, disse Greice em lágrimas.