Acusado de matar jovem confessa crime e é levado para o presídio no interior do Acre

Jovem foi morto na segunda-feira (25) enquanto jogava sinuca em bar. Crime foi motivado após uma briga, segundo o delegado.

Quatro dias após ter matado Gelson Souza em um bar na cidade de Porto Walter, José Prudêncio se entregou à polícia e foi encaminhado ao presídio de Cruzeiro do Sul. De acordo com a polícia, ele tentou se livrar do flagrante, mas o delegado já havia pedido a prisão preventiva dele.

Souza foi morto com uma facada no peito em um bar. No dia do crime, foi divulgado que a facada teria atingido o pescoço, mas, segundo o delegado Vinícius Almeida, que acompanha o caso, o golpe atingiu o peito da vítima.

O delegado conta ainda que tudo aconteceu após uma brincadeira. Um amigo de Souza pegou o celular dele enquanto dormia em uma cadeira do bar.

“A vítima acordou e foi até onde ele estava, o acusou de tentar furtar seu celular e lhe deu um murro. O autor do crime foi levado para casa por um irmão e, momentos depois, voltou armado com uma faca e foi ao bar. A vítima não estava mais no local e chegou após alguns minutos”, conta Almeida.

Quando Souza estava jogando sinuca, Prudêncio bateu no ombro dele e o atingiu no peito.

“Após o crime, ele se evadiu e foi para casa e ficou esperando o fim do prazo do flagrante e se apresentou na Delegacia de Porto Walter. Só que eu já havia representado pela prisão preventiva dele e o juiz havia acatado. Ele está preso preventivamente e já foi conduzido ao presídio”, finaliza. G1

