Vídeo mostra árvore sendo derrubada por temporal em Rio Branco; Chuva alaga vários pontos na capital

Um vídeo gravado por um internauta mostra imagens impressionantes da chuva e ventos fortes na tarde desta quarta-feira, 27, na rua Leblon, em Rio Branco. O vento derruba uma árvore em cima da rede elétrica. A chuva alaga parcialmente a o acesso.

O temporal também derrubou parte do muro do estacionamento da Secretaria da Cidade, no Centro da capital, em cima de alguns dos veículos estacionados no local. O terreno ficou complementarmente alagado.

Há registro de alagamento em parte da avenida Ceará nas proximidades do Parque da Maternidade.

O major Falcão, do Corpo de Bombeiros, informou que até o momento foram registadas 24 ocorrências de quedas de árvores em residências, via pública e prédios públicos. Todas essas ocorrências atendidas pelo Bombeiros.

Fonte: Ac24Horas

