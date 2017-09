Soldado do Exército é preso após praticar furto e anunciar objetos na internet

Um soldado do Exército Brasileiro, identificado como Gleydson A. R. M. (21) foi preso no final da tarde desta quarta-feira (27) acusado de receptação de produtos furtados. O suspeito foi localizado em uma residência na Rua Antônio Maria Valença, bairro Aponiã, em Porto Velho.

Conforme informações do boletim de ocorrência, um analista de sistema de 45 anos solicitou a PM relatando que no último dia 25 havia sido vítima de furto a residência e, em um anúncio no site OLX tinha visto alguns dos objetos à venda. O homem informou a localização do suspeito, que acabou preso. Foram apreendidos um retroprojetor (Data Show) dois relógios, uma bicicleta, dentre outros. Gleydson afirmava que tinha adquirido os objetos de outra pessoa, mas depois confessou que ele mesmo tinha cometido o furto, juntamente com um comparsa. Os demais objetos disse ter ficado com o parceiro. Buscas foram feitas, porém, o segundo suspeito não foi preso.

O soldado foi apresentado na Central de Flagrantes para as providências cabíveis.

Fonte: RONDONIAOVIVO

