Sinhasique pede convocação do Secretário de Segurança Pública na Aleac

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) protocolou, na manhã desta quarta-feira (27), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), requerimento convocando o Secretário de Segurança Pública para prestar esclarecimentos sobre a crescente violência no Estado.

Segundo a parlamentar, de janeiro à data de hoje, foram 128 jovens de até 25 anos assassinados. Nos primeiros 24 dias do mês de setembro, foram registados 30 arrombamentos de lojas no Calçadão da Benjamin Constant, 9 assaltos à mão armada e uma tentativa de homicídio de um comerciante local.

“Todos os dias, vemos estampados nos jornais assassinatos, tentativas de homicídios, roubos e assaltos. No whatsapp, não param de rodar listas com placas de carros e motos roubadas. A situação está sem controle! Nós precisamos saber o que de fato o secretário de segurança pública está fazendo nesse Estado que não está cuidando da segurança da população”.

A parlamentar questionou onde está o secretário que não tem sido visto nas ruas e nem nos noticiários. Cadê o secretário de segurança pública? A Segurança Pública está abandonada. O Secretário precisa se decidir se quer ser candidato ou se quer ser secretário e fazer o papel dele de realmente colocar a Segurança Pública a serviço da população”.

Sinhasique afirma que o povo não aguenta mais tanta violência e quer respostas do secretário sobre as medidas que a Segurança Pública está tomando para conter a criminalidade no Estado.

Ravenna Nogueira

Curtir isso: Curtir Carregando...