Polícia Civil cumpre mandado e prende acusado de estupro de vulnerável na noite desta quarta-feira (27), em Acrelândia

A Polícia Civil no município de Acrelandia, distante 130 km da capital, cumpriu mandado de prisão na noite desta quarta-feira, 27, e capturou o foragido Marcelo de Araújo Santos, 27, acusado de cometer estupro de vulnerável.

O crime foi ocorrido ainda em agosto, porém naquela data, Marcelo se evadiu do local se refugiando em Boca do Acre, interior do Amazonas. A investigação seguiu curso e descobriu que o acusado havia retornado ao município onde pretendia se evadir novamente, e desta vez para Rondônia.

A equipe de investigação de forma célere capturou Marcelo na região central da cidade por volta das 20 horas e foi conduzido a Delegacia para prestar esclarecimento.

“Esse caso ocorreu ainda no mês de agosto e nós pedimos a representação dele junto à justiça e de pose do mando datado de 19 de setembro demos cumprimento. Nossa equipe de agentes estava monitorando o acusado e conseguimos lograr êxito em sua prisão”, esclareceu delegado Carlos Bayma.

O acusado, após ser ouvido pela autoridade policial, será conduzido ao presídio da capital e colocado à disposição da justiça.

Fonte: AC24Horas

