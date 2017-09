‘Kingsman: O Círculo Dourado’ e ‘Lego Ninjago – O Filme’ estreia no no Acre

Uma das novidades do cinema, nesta quinta-feira (28), é o longa “Kingsman: O Círculo Dourado”, sequência de “Kingsman: O Serviço Secreto” (2014). A história se passa depois que um súbito e grandioso ataque de mísseis praticamente elimina o Kingsman, que conta apenas com Eggsy (Taron Egerton) e Merlin (Mark Strong) como remanescentes.

Outra novidade é a animação “LEGO Ninjago – O Filme”. Durante o dia, Nya, Cole, Jay, Zane, Kai e Lloyd são adolescentes comuns, enfrentando os problemas na escola. Mas à noite eles se tornam ninjas, defendendo a sua ilha natal, Ninjago. Quando Garmadon ataca a cidade com monstros, Lloyd descobre que seu adversário é ninguém menos que o próprio pai.

O Cine Araújo está localizado no Via Verde Shopping, na Estrada da Floresta, 2.320, no bairro Floresta.