Hamburgueria fecha as portas após assalto: ‘Levaram chapas e talheres’

O prejuízo está na casa dos R$ 2 mil

A violência em Teresina fez com que uma hamburgueria fechasse as portas por tempo indeterminado. Após um assalto no estabelecimento, que fica no bairro Dirceu, na Zona Sudeste da capital, o local não possui mais mesas, talheres e até a chapa onde os hambúrgueres eram preparados. Um dos suspeitos de invadirem o espaço foi preso.

Segundo informações do G1, o prejuízo está calculado em torno de R$ 2 mil. Nas redes sociais, o estabelecimento se pronunciou e afirmou que irá “fechar por um tempo” e que vai buscar um novo endereço. “Entraram aqui de madrugada e levaram um botijão, quatro pares de mesas, talheres, a chapa, copos personalizados, bebida e som. Um prejuízo que passa dos R$ 2 mil apenas nas mesas. Decidimos fechar porque vimos que não adiantava ligar para a polícia, já que nunca se resolvia. Agora ficaremos apenas com o serviço de delivery, que é mais seguro”, contou um dos sócios da hamburgueria ao G1, que não quis se identificar.

Fonte: noticiasaominuto

