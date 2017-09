Diretor quer proibir entrada de mãe que deu soco e chute em coordenadora de escola no AC

“Nós não vamos amenizar em nada, pois nada justificaria o fato e a forma como a mãe se dirigiu à coordenadora pedagógica que nada fez. Estou aguardando a mãe comparecer na escola para que possamos conversar”, disse.

O diretor relatou que a coordenadora agredida foi liberada após o caso e retorna ao trabalho na tarde desta quinta (28). Ele afirma que a vítima fez exame de corpo de delito e registrou o caso na delegacia que é acompanhado pelo delegado Pedro Resende, titular da Delegacia da 4ª Regional. Amorim, conta que a coordenadora já atuou na escola como professora de Artes até o ano passado e possui uma ótima relação com os alunos.

“O clima não está bom, os professores e funcionários estão com medo dessa mãe. Hoje ela agrediu a professora, amanhã pode me agredir, os professores, depois pode agredir um aluno dependendo apenas do que a filha dela informar. Então, gostaria que tivesse muita consciência por parte dessa mãe e dessa aluna, pois o clima entre os funcionários não é bom. Tememos até uma retaliação dos alunos contra a colega, pois a professora é muito querida por todos”, disse.