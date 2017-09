Delegado desmente ‘informação’ sobre corpos encontrados no Rio Paraná dos Moura, no Juruá

O delegado de Polícia Civil Vinicius Almeida, responsável pela jurisdição dos municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, desmentiu nesta quinta-feira (28) supostas notícias segundo as quais quatro corpos teriam sido encontrados na mata, próximo ao rio Paraná dos Moura, após suposto confronto com policiais. O local, de difícil acesso, foi vasculhado ontem (27) por cerca de 45 homens das polícias Civil, Militar e Federal, além do Corpo de Bombeiros e do Exército.

“Nada foi encontrado, nenhum vestígio de execução. Apenas embalagens de alimentos, o que é normal, porque se trata de uma rota utilizada pelos narcotraficantes”, disse o delegado ao ac24horas por telefone.

Vinícius Almeida disse ainda que os agentes receberam nova informação de que os corpos estariam duas horas à frente do primeiro local indicado. E adiantou que uma nova esquipe de buscas está sendo montada para um segunda busca, que deverá ocorrer ainda nesta sexta-feira (29).

Ele descartou com veemência – conforme o boato que se espalhou – ter havido confronto entre traficantes e policiais na região.

Fonte: Ac24Horas

