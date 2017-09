Cruzeiro do Sul faturou cerca de R$ 4 milhões em hospedagem nos oito primeiros meses do ano, aponta Setul

Dado foi apresentado pela Secretaria Estadual de Turismo e Lazer e durante a abertura do 1º Seminário Municipal de Turismo em Cruzeiro do Sul.

A segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul, faturou cerca de R$ 4 milhões em hospedagem nos oito primeiros meses do ano. O dado foi apresentado pelo chefe do setor da Secretaria Estadual de Turismo e Lazer, Diego Rebouças, durante a abertura do 1º Seminário de Turismo.

O evento ocorreu na sede da Associação Comercial do Alto Juruá. As instituições públicas e privadas discutem ações para alavancar e fortalecer o turismo na região do Juruá, apontada como referência no turismo ecológico e belezas naturais.

“O Vale do Juruá vem em uma crescente do turismo. Somente em hospedagem e agência de viagem, tivemos uma renda de R$ 4 milhões em Cruzeiro do Sul. Um aumento de 7% nas hospedagens em relação ao ano passado”, destacou.

Rebouças diz ainda que os empreendimentos turísticos e fluxo aéreo também cresceram e apontam que a cidade tem muito potencial. “A região do Juruá é referência no turismo ecológico e ambiental e o turismo pode aumentar muito mais nesta região”, acredita.

O objetivo do seminário é construir um plano de trabalho para a construção de um mapa de turismo em Cruzeiro do Sul, que está inserido dentro da maior biodiversidade do planeta,

Dono de um investimento dentro do Rio Croa, Jakson Garcia, diz que ainda é necessário muitas mudanças no setor de turismo.

“A gente não pode falar que estamos 100% preparados para a exploração do turismo. Estamos desde 2015 batalhando por melhor estrutura e acesso para que os turistas possam chegar até o Croa”, pontua. Fonte: G1

