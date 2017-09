Cruzeiro do Sul comemora 113 anos nesta quinta-feira

A segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, completa 113 anos nesta quinta-feira (28). Com pouco mais de 82 mil habitantes, a ‘Princesinha do Juruá’ também conhecida como ‘Terra dos Nauas’ cativa pela arquitetura alemã, as belezas naturais, suas inúmeras ladeiras e também pela famosa farinha de mandioca, que ganhou selo de indicação geográfica.