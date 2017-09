Coordenadora de escola Lourival Sombra é agredida a socos e pontapés, em Rio Branco

A coordenadora pedagógica da Escola Lourival Sombra, no Conjunto Tangara, em Rio Branco, foi agredida a socos e chutes por uma mãe de aluno. A agressão ocorreu na ultima terça-feira. As câmeras de monitoramento registraram tudo. Segundo a policia acontecia uma apresentação de quadrilha na quadra da escola. A vitima trabalhava numa sala, elaborando provas. Ao sair para assistir á apresentação, foi surpreendida por Lay viana de Freitas. A mulher questionava que enquanto a filha sentia dores no ouvido, a escola promovia quadrilha. A coordenadora teria pedido calma, mas foi agredida com um soco e chegou a ficar desacordada. Em seguida recebeu um chute na cabeça. A filha da agressora foi quem impediu que a vitima apanhasse ainda mais. O delegado Pedro Rezende instaurou inquérito nesta quinta-feira para apurar o caso Lay Viana, que e evangélica, vai responder por desacato e lesão corporal grave

Fonte: ACJornal

