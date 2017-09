Cerca de 15 mil pessoas são esperadas no desfile cívico em comemoração aos 113 anos de Cruzeiro do Sul

Em comemoração aos 113 anos do município de Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira (28), ocorre o tradicional desfile cívico no município. A expectativa da organização é que ao menos R$ 15 mil pessoas estejam presentes nesta segunda noite, onde também ocorre o Festival da Farinha. Além dos militares, escolas da rede estadual e municipal também vão participar do desfile.