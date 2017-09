Braçal leva choque ao reformar barco e dá entrada em estado grave no PS de Sena

A vítima deu entrada em estado grave, mas recebeu todos os procedimentos médicos e conseguiu sobreviver.

O acidente aconteceu em Sena Madureira por volta de 8h30 da manhã desta quarta-feira (27), no porto do Bairro da Vitória, Rio Iaco. Segundo informações, o trabalhador braçal Valdeir Gomes da Silva, de 25 anos, residente no Bairro Cristo Libertador estava reformando um barco quando o fio de energia elétrica se desprendeu e acabou o atingindo. Valdeir estava dentro do rio no momento em que recebeu o choque.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou o jovem do local e o encaminhou ao Pronto Socorro do hospital João Câncio Fernandes, onde a vítima deu entrada em estado grave, mas recebeu todos os procedimentos médicos e conseguiu sobreviver. “Recebi uma ligação do meu outro filho informando que ele tinha sido atingido por um fio de energia. Momento preocupante, mas graças a Deus ele está vivo”, comentou o pai de Valdeir que continua internado no hospital local.

Fonte: Contilnetnoticias

Curtir isso: Curtir Carregando...