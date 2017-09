Após temporal, Corpo de Bombeiros registra mais de 60 ocorrências em Rio Branco

O Corpo de Bombeiros registrou ao todo 61 ocorrências durante o temporal que caiu em Rio Branco nesta quarta-feira (27). Residências, muros, prédios públicos e escolas foram afetados e uma pessoa chegou a ficar ferida. Apenas na quarta, choveu 74,6 milímetros, de acordo com o Corpo de Bombeiros . Durante todo o mês de agosto, o índice foi de 39,6 mm.

A bandeira do Acre que fica no Calçadão da Gameleira rasgou e teve que ser retirada do local para ser trocada. A informação foi repassada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (Seope), nesta quinta (28).