Acre estará apto a exportar carne suína para o Peru; após anos de negociação entre o ministro da Agricultura e Pecuária

A partir do dia 30 de novembro de 2017, o Acre estará apto a exportar carne suína para o Peru. A decisão foi firmada, em acordo, após anos de negociação entre o ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Blairo Maggi e o ministro da Agricultura do Peru, Miguel Barandiarán na quarta-feira, 27. A medida beneficia principalmente a Dom Porquito, frigorífico de abate de suínos e processamento de embutidos localizado em Brasileia (AC).

O acordo também serve como via de mão dupla, já que com as exportações acreanas para o Peru, serão viabilizadas importações de produtos de lá para o Brasil, pois haverá o frete de retorno, barateando a logística para ambos os países e gerando preços mais competitivos.

O Peru também tem a capacidade de funcionar como uma porta de saída do suíno acreano para outros países através do livre trânsito para exportar pelos portos peruanos com destino à Ásia, já que países como Hong Kong também já demonstraram interesse em fechar acordos comerciais com a Dom Porquito. Além do Peru, a Dom Porquito também espera que um acordo comercial semelhante seja fechado com a Bolívia.

Fonte: AC24Horas

Curtir isso: Curtir Carregando...