Policiais militares prendem homem e evitam furto a residência no Jequitibá

Policiais militares do quarto Batalhão (4° BPM) frustraram dupla que tentava realizar furto a uma residência. O fato ocorreu nesta quarta feira, 01, no bairro Jequitiba.

A guarnição recebeu por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) a informação de um furto e rapidamente se deslocou ao local indicado, momento em que flagrou os agentes cometendo o delito.

Os militares verificaram que os cadeados e portas estavam cortados e a porta teve o tambor retirado, com os envolvidos foi encontrado ferramentas, quantia em dinheiro, camisetas, produtos cosméticos e um aparelho celular.

A guarnição encaminhou os pertences e os envolvidos para as providências cabíveis as delegacias especializadas, considerando que um dos envolvidos era menor de idade. Com informações Asscom/PM