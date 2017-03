Televisão iraniana cobre decote de Charlize Theron com Photoshop

A polêmica com o Irã envolveu ainda a ida de Anousheh Ansari para receber o Oscar de ‘Melhor Filme Estrangeiro’, no lugar do diretor diretor Asghar Farhadi

Os vestidos deslumbrantes usados pelas famosas no Oscar recebem ‘tratamento especial’ por parte de uma TV iraniana. A Iranian Labor News Agency (ILNA) não gostou dos decotes das atrizes Charlize Theron e Anousheh Ansari durante a premiação e resolveu cobrir a pele das moças digitalmente.

Uma das vozes mais fortes do discurso contra o uso do véu no Irã, Masih Alinejad declarou ao The New York Times que o empenho da ILNA para cobrir as mulheres é ‘absurdo’.

A polêmica com o Irã envolveu ainda a ida de Anousheh Ansari para receber o Oscar de ‘Melhor Filme Estrangeiro’, no lugar do diretor diretor Asghar Farhadi, que não apareceu na cerimônia, em protesto contra a chamada proibição muçulmana de Donald Trump.