Situação dos rios no Acre 1/03

Rio Branco

O Rio Acre, em Rio Branco, continua dando sinais de vazante, registrando a cota de 12,50 metros segundo a última medição desta quarta-feira, 1. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o manancial reduziu 15 centímetros nas últimas 24 horas.

Nos demais municípios também houve vazante, exceto em Brasileia, onde o rio registrou elevação de oito centímetros.

Na capital, a cota de alerta é de 13,50 metros e de transbordamento (quando as primeiras famílias são afetadas) de 14 metros.

O plano de contingência da prefeitura e do governo do Estado para controle de enchentes da capital entrou em ação na última sexta-feira, 24, com a construção de 100 boxes de forma preventiva no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco.

Rio Tarauacá

O Rio Tarauacá apresentou vazante e registra a marca de 9,90 metros na manhã de hoje, segundo medição realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre. A marca ainda o deixa em situação acima da cota de transbordamento, que é de 9,50 metros.

O monitoramento continua sendo realizado pela corporação militar, que articulou uma sala de situação para monitorar as áreas atingidas.

Rio Juruá

Já o Rio Juruá subiu 0,32 centímetros e ultrapassou a cota de transbordamento de 13 metros, registrando 13,16 metros, em Cruzeiro do Sul.

