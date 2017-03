Possível acerto de contas entre facções em Xapuri termina com um homem baleado

Era por voltas das 22h39 desta segunda-feira (27) quando a Polícia Militar em Xapuri foi acionada para atender um crime de tentativa de homicídio nas proximidades da quadra carnavalesca da cidade.

Um jovem chamado Pedro Henrique foi atingido por um tiro de arma de fogo pelas costas e o projétil ficou alojado no peito. A Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil, fez um levantamento no local do crime e descobriram que Ramisson Lima de Mesquita, Arisson Paiva de Lima e Adelciane de Araújo Silva, todos maiores e naturais da cidade de Xapuri, eram os principais suspeitos de terem cometido do crime.

Através das informações colhidas, os Policiais passaram a procurar os suspeitos em diversos bairros da cidade, sendo que todos foram encontrados em Xapuri na residência de parentes. Por meio de entrevista com os acusados, eles acabaram confessando que eles foram os autores do crime. Todos foram conduzidos à delegacia de Xapuri por voltas das 03h30 desta terça-feira (28).

Os policiais ainda conseguiram apreender a arma revólver calibre 38 com cinco munições intactas e uma deflagrada. A operação policial foi coordenada em parte pelo agente de polícia Eurico Feitosa, em conjunto com a Polícia Militar, com o comandante Pedro de Freitas.

Todos os envolvidos no crime, tanto vítima quanto autores, têm ligações com organizações criminosas e saíram recentemente do prédio de Rio Branco. O delegado titular do município de Xapuri, Alex Danny Tavares dos Santos, está à frente do caso e acredita em acerto de contas entre membros de facções.

Com informações oaltoacre