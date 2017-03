Ônibus é incendiado no Acre e polícia não descarta ataque criminoso

Um ônibus ficou destruído após ser incendiado na madrugada desta quarta-feira (1), na rua principal da cidade de Porto Acre, no interior do estado. A Polícia Civil informou que investiga o caso para identificar a motivação do incêndio, se foi um ataque criminoso relacionado à facções e também para buscar os autores.

O delegado responsável pelas investigações, Pedro Paulo Bozolin, afirmou que há uma chance “muito grande” de ser um incêndio criminoso. “Ainda não podemos afirmar que é um ataque relacionado à facção criminosa. Foi um ato isolado no estado e Porto Acre não possui atuação expressiva de facções criminosas. O foco maior da criminalidade no município é na Vila do V e na Vila do Incra”, informou.

O caso ocorreu por volta das 00h10. O major Antônio Velasquez, do Corpo de Bombeiro do Acre, disse que foram acionados para conter as chamas e que ao chegar no local, constatou que o veículo já estava completamente destruído. Velasquez afirmou que a ação da equipe durou pouco mais de uma hora no local.

“A nossa guarnição se deslocou para Porto Acre, chegamos lá e o ônibus já tinha sido totalmente consumido pelas chamas. Foi feito o resfriamento das residências que estavam próximas ao veículo, que também estavam sofrendo aquecimento e corriam risco de incêndio. Era um ônibus que estava estacionado no local”, disse o major. Com informações G1 Acre