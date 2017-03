Moradores desbloqueiam rua após promessa de intervenção da prefeitura de Cruzeiro

Interditada na última sexta-feira, 24, a Rua Muru, no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul, foi desbloqueada depois que os moradores receberam a promessa de intervenção por parte da prefeitura. O secretário municipal de Obras, Joel Correia de Queiroz, teria entrado em contato por telefone com os manifestantes para tratar do problema. Ele prometeu providências para esta quinta-feira, 2.

“Mas se o pessoal da prefeitura não vier, a gente vai fechar a rua de novo”, ameaça Auxiliadora Amaral.

Na sexta, os organizadores do protesto reclamaram das condições da via e da segurança dos pedestres e ciclistas, já que os veículos automotores chegam a trafegar sobre as calçadas para evitar a buraqueira.

O problema da malha viária, aliás, é um dos grandes desafios do prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB).

No fim desta semana, a reportagem testemunhou o início da operação tapa-buracos feita pela prefeitura. A informação é de que, por enquanto, a prioridade serão os corredores de ônibus. Com informações ac24horas