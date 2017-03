Inscrições para processo seletivo do Iteracre encerra nesta sexta (3)

As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto de Terras do Acre (Iteracre) para cargos de nível médio e superior encerram nesta sexta-feira (3).

As vagas são para os seguintes cargos: agente administrativo/nível médio (3 vagas) e assistente social (1), arquiteto (1), engenheiro agrônomo (4) e engenheiro florestal (4), ambos exigem nível superior.

Para participar do certame, os interessados devem acessar o formulário disponível no portal eletrônico da SGA. No último dia, as inscrições se encerram ao meio-dia e a entrega dos documentos irá até as 17 horas.

A lista de documentos necessários e demais orientações devem ser conferidas no edital do certame. Dúvidas e informações podem ser sanadas no Departamento de Concursos da SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031. O edital pode ser acessado na página eletrônica do Diário Oficial do Estado (DOE) da sexta-feira, 17 de fevereiro.