Inscrições para pré-enem gratuito da UFAC seguem abertas

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio do Projeto de Extensão Med Aprova, segue com as inscrições abertas até o dia 15 de março para seleção de alunos interessados em ingressar no curso preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A atividade tem como público alvo estudantes do terceiro ano do ensino médio oriundos da rede pública de ensino. Serão ofertadas 82 vagas para uma única turma.

As aulas, que iniciam dia 20 de março, serão realizadas no período de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h30; e aos sábados, das 9h às 11h, no auditório do centro de convenções da Ufac, em Rio Branco.

Para concorrer a uma das vagas, os interessados podem se inscrever pela página do Med Aprova no Facebook (https://www.facebook.com/medaprovaufac). A inscrição é gratuita.