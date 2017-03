Campanha da Fraternidade mostra contrastes entre natureza e poluição

A Arquidiocese de Rio Branco realiza hoje, a abertura da Campanha da Fraternidade 2017, que tem por tema “Fraternidade: Biomas Brasileiros e Defesa da Vida” e o lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2.15).

Toda a sociedade está convidada para este momento em que a Igreja Católica pretende promover reflexões sobre a nossa relação com a criação, despertando para o cuidado e preservação da natureza, como nos pede o Papa Francisco na Encíclica Laudato Si.

Conforme o responsável pela organização do evento e titular da Coordenação de Pastoral da Arquidiocese de Rio Branco, a Igreja do Brasil, mais uma vez acerta em tratar de um tema social e ambiental importante. Este ano a campanha trata da ecologia, seguindo a campanha do ano passado. Tema muito importante pois vai tratar dos biomas brasileiros e a defesa da vida e nós da Amazônia estamos aprofundando esse tema, visto que a Amazônia é o maior bioma brasileiro.

Celebração de gratidão a natureza e pedido de perdão marcará a abertura da campanha da fraternidade 2017.

Trata-se de uma campanha que envolve a comunidade católica com diversas ações pastorais em todas as regiões do Brasil, sempre abordando temas atuais, que a cada ano propõe uma transformação social e comunitária, seja ela em desafios sociais, econômicos, culturais e até mesmo religiosos, onde toda a população envolvida na Campanha da Fraternidade é convidada a ver, julgar e agir. A Campanha da Fraternidade sempre começa na quarta-feira de cinzas e acontece durante o ano todo, não termina depois da Páscoa como muitos pensam. Durante o período de realização ocorrem diversas ações pastorais, e o tema escolhido é trabalhado, debatido e refletido com a comunidade, com uso de ferramentas como cartazes, desenhos, músicas, texto-base, textos voltados para cada pastoral, vídeos e muito mais. Com informações A Tribuna