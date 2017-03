Botafogo quer clássico entre Flamengo e Fluminense no Maracanã

O presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, compareceu à reunião da Federação Estadual do Rio de Janeiro (Ferj) na tarde desta quarta-feira (1) e disse que a final da Taça Guanabara entre Flamengo e Fluminense tem que ser no Maracanã. A princípio, apenas as diretorias dos clubes finalistas e da federação participariam do encontro que começou às 14h (de Brasília).

O regulamento do Campeonato Carioca diz que a final será preferencialmente no estádio que ainda não recebeu jogos neste ano, mas prevê o Nilton Santos (Engenhão), de administração do Botafogo, como segunda opção. O Maracanã será reaberto com Flamengo x San Lorenzo na quarta-feira (8), o que na avaliação de Pereira viabiliza o clássico de domingo no local.

“O Botafogo vem aqui para ver o regulamento cumprido e que o jogo seja no Maracanã, uma vez que ele foi confirmado pelo governo do Estado e já está anunciado para uma partida de Libertadores. O Maracanã tem totais condições aparentemente de receber uma partida e esperamos que o regulamento seja cumprido”, disse.

Atualmente, uma decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) prevê a realização de clássicos com torcida única no Estado. O mandante será definido em um sorteio na quinta-feira (2), e caso a decisão do MP persista, o presidente do Botafogo indicou que não vai liberar o Engenhão se a torcida única for do Flamengo.

“Temos que avaliar, depende de qual será a torcida única. Depende da posição do judiciário…”, disse Pereira. Depois, questionado diretamente se liberaria o Engenhão para o clássico com torcida única do Fluminense, ele foi direto: “com todo prazer”.

Após a confusão que terminou com a morte de um torcedor botafoguense no clássico entre os times pela Taça Guanabara, Pereira foi enfático ao dizer que o Flamengo não jogaria mais no Engenhão. As diretorias já tinham uma relação conturbada, que foi agravada pelo duelo polêmico no dia 12 de fevereiro. Além da briga entre torcidas houve bate-boca entre as diretorias por conta de uma mensagem no perfil do Twitter do Flamengo. (Folhapress)