Última noite de folia acreana tem desfile de blocos carnavalescos com bateria na Gameleira

Nesta terça-feira (28), último dia do Carnaval 2017, várias festas estão programadas para os foliões da Capital acreana. Além da festas populares em vários bairros, serão realizados também eventos no Mercado Velho e Gameleira.

Um dos mais esperados é o desfile dos blocos carnavalescos com bateria a partir das 19h, na Gameleira, com a presença confirmada dos grupos: Sambase, 6 é D+, Vila do Fuxico e Sem Limite. A festa organizada pela Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Acre tem programação até as 22h. Com informaçõescontilnet

Confira a programação completa: