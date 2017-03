Tarauacá: Cobra sucuri encontrada no bairro do Corcovado, assusta moradores

Uma cobra sucuri de cerca de 5,5m, apareceu nesta terça feira, 28 de fevereiro, em Tarauacá e assustou moradores da região do Bairro do Corcovado. Acredita-se que o aparecimento do animal é por conta da enchente do rio Tarauacá.

Era por volta das 14:30 horas, quando populares a avistaram atravessando a BR 364 e chamaram o Corpo de Bombeiros. Ao chegaram no local os bombeiros imobilizaram o animal, a colocaram na viatura e devolveram para as águas do Rio Tarauacá.

De acordo com informações do corpo de bombeiros não é comum uma sucuri desse tamanho nessa região. “Esse é o procedimento que nós devemos ter nesses casos. Como não há no município um setor responsável para acolhimento desses animais, ela foi devolvida para seu habitat natural”, disse um dos homens do corpo de bombeiros.

A sucuri tem nomes diferentes em lugares diferentes. Ela também é chamada de anaconda, aribóia, boiaçu, boiuna, sucuriju, e é uma cobra sul-americana da família Boidae. É famosa pelo seu tamanho e agressividade, bem divulgados no filme “Anaconda”.

Eunectes Murinus

Classe : Repteis

Orden : Squamata

Suborden : Ofidios

Família: Boidae

Comprimento máximo: 10m

Não peçonhenta

Alimentação: aves, peixes, répteis e mamíferos.

reprodução: vivípara

dentição: áglifa

hábito: diurno

habitat: brejo, banhado

É uma grande serpente, que pode ter 10 metros de comprimento.

Para caçar na água, a sucuri mergulha seu corpo, deixando apenas os olhos e as narinas a vista.

Num bote rápido a sucuri ataca o animal que for beber água, mordendo o pescoço.

A vítima debate-se, dá a impressão de que está puxando a sucuri para a margem.

Mas é apenas a serpente que se encolhe um pouco para enlaçá-la, uma, duas vezes.

Os ossos estalam, os órgãos internos são esmagados.

Minutos depois, o animal é apenas um cilindro ensanguentado, que a sucuri engole inteirinho.

Horrível né…mas é só um animal comendo. Não é mais bonito o que acontece com um frango para o nosso almoço.

A sucuri é a maior serpente do mundo e pode viver até 30 anos.

As fêmeas são maiores que os machos, e chegam a maturidade sexual aos seis anos de idade.

Existem quatro espécies, as três primeiras existem no Brasil:

Eunectes notaeus, a sucuri-amarela, menor e endêmica do Pantanal.

Eunectes murinus, a sucuri-preta, maior e mais conhecida, do cerrado e da Amazônia.

Eunectes deschauenseei, a sucuri-malhada, endêmica da Ilha de Marajó.

Eunectes beniensis, a sucuri-da-bolívia.

Existem várias espécies de anaconda (ou sucuri), a maioria delas vive perto da água.

A anaconda verde é vivípara (pare os filhotes so invés de por ovos).

Ela também come tartarugas de água doce, jacarés, mamíferos de médio porte e, também, aves.

São agressivas e perigosas havendo casos de ataques a humanos, registrados e até mesmo fotografados.

Com informações blogdoacciolly