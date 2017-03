Situação dos rios no Acre 28/02

Na manhã desta segunda-feira, 28, o Rio Acre, em Rio Branco, apresenta a marca de 12,73 metros. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o manancial reduziu 20 centímetros nas últimas 24 horas.

Na capital, a cota de alerta é de 13,50 metros e de transbordamento (quando as primeiras famílias são afetadas) de 14 metros.

O plano de contingência da prefeitura e do governo do Estado para controle de enchentes da capital entrou em ação na última sexta-feira, 24, com a construção de 100 boxes de maneira preventiva no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco devido as fortes chuvas previstas para o período de Carnaval.

Rio Envira

Mesmo dentro de sua normalidade, o Rio Envira, na cidade de Feijó, apresenta uma elevação em seu nível, registrando a marca de 12,25 metros. A cota de alerta no município é de 13,50 e de transbordamento de 14 metros.

Rio Tarauacá

O manancial apresentou nesta terça-feira, 28, uma acentuada elevação 70 de centímetros e registra a marca de 10,20 metros.

Como a cota de alerta no município é de 8,50 e a de transbordamento é de 9,50, o Corpo de Bombeiros do Acre, com apoio da Defesa Civil Estadual realiza o monitoramento das áreas atingidas pelo Rio Tarauacá e até o momento nenhuma família foi retirada de suas residências.

Rio Juruá

O nível do Rio Juruá em Cruzeiro do Sul registrou a marca de 12,87 metros. De acordo com dados da Defesa Civil Estadual, o manancial apresentou uma elevação de 45 centímetros nas últimas 24 horas.

A cota de alerta no município é de 11,80 e de transbordamento de 13 metros. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Estadual seguem com o monitoramento dos índices pluviométricos e do nível do manancial e conta com o apoio de diversos órgãos do Estado que estão de sobreaviso neste período do carnaval.

Riozinho do Rola

A subida constante do Riozinho do Rola, um dos principais afluentes do Rio Acre, deixa as autoridades da Defesa Civil de Rio Branco em alerta. Hoje, 28, o manancial apresenta a cota de 12,11 metros, registrando uma elevação de 19 centímetros a mais que no dia anterior. Com informações agenciadenoticias