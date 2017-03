Segurança é atingido com facada no pescoço ao tentar separar briga generalizada no Carnaval da Gameleira

Na noite desta segunda-feira (27) foi registrado durante o Carnaval na Gameleira uma briga generalizada envolvendo diversos jovens que participavam do evento, momento em que um segurança foi atingido na altura do pescoço por um golpe de arma branca, que possivelmente seria uma faca.

Segundo apurado por uma equipe de reportagem local, durante a apresentação de uma banda musical houve o início de um tumulto, o qual evoluiu para uma briga generalizada. Os seguranças do evento tentaram conter os ânimos dos brigões, mas um dos profissionais acabou sendo atingido uma facada na altura do pescoço.

De imediato os outros seguranças identificaram Francimar Conceição da Silva, de 25 anos, como o principal suspeito de tentar contra a vida do profissional em segurança. O suspeito foi imobilizado até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar do 2°Batalhão.

O suposto agressor já tem passagem pela polícia e saiu há pouco tempo do presídio. O segurança ferido foi encaminhado ao Pronto Socorro da Capital, onde se encontra em observação. Durante o Carnaval da Gameleira os responsáveis pela segurança do evento conseguiram evitar a entrada de diversas armas brancas durante esse período carnavalesco, inclusive apreendendo dois estoques de fabricação caseira, entretanto, não se sabe como a faca que feriu o segurança entrou. Com informações da página (FNA).