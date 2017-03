Rodovia AC-405 recebe serviços de manutenção

O Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) realiza os serviços de reestruturação e manutenção de trechos da rodovia AC-405, que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima.

Nas últimas semanas, a elevação do nível do Rio Moa provocou uma lâmina de água de quase 60 centímetros de altura sobre a estrada, dificultando o trânsito na rodovia.

“O fluxo de veículos na pista voltou a ser liberado para carros pequenos e motocicletas, após o nível da água do manancial se estabilizar. No entanto, a rodovia apresentou pontos de erosão e trechos críticos e estamos promovendo manutenções emergenciais para manter a segurança dos condutores”, relata o gerente do Deracre no Juruá, Josinaldo Batista.

O gestor informa que cerca de 100 toneladas de massa asfáltica estão sendo utilizadas na ação emergencial.

“Uma equipe de 16 técnicos está atuando incisivamente para concluir essa intervenção e oferecer uma melhor trafegabilidade na rodovia, já que neste período de Carnaval muitos foliões se dirigem às festividades em Mâncio Lima”, informa. com informações agenciadenoticias