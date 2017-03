Resenha da Linha SOS Bomba – Crescimento Acelerado da Salon Line

Eu não gosto de falar de nada sem experimentar, então primeiro eu fiz o teste pra depois aparecer aqui..

Eu sempre tive problema com QUEDA de cabelo, houve uma época que dava pra ver a carequinha mesmo (ô tristeza), foi então quando me apresentaram o Minoxidil, mas nós não vamos falar dele agora.

Como o bendito minoxidil é manipulado, estava eu na loja de cosméticos, quando vi um tônico Capilar de R$ 13 temers, o Stop Queda, da Salon Line.. levei o bichinho pra casa e não é que vi o efeito mesmo? Então já simpatizei com a marca.

Depois disso, vi outras meninas comprando o shampoo da Salon Line SOS Bomba, Crescimenro acelerado e, além de comprar o tônico, eu comprei o shampoo também. A verdade é que no começo eu fiquei usando só o tônico e depois usei algumas vezes o shampoo, o resultado foi dessa foto acima. Usei de dezembro a fevereiro.

O MEU CABELO CRESCEU MAIS DE 2CM POR MÊS!

1. Você usou todos os dias?

Não, eu não usei todos os dias.. o tônico, eu acredito que usei umas 3 vezes por semana, mas não fiz um cronograma certo (eu lembrava e usava).

Já o shampoo, eu quase não usava (achei que ele deixa o cabelo um pouco ressecado na hora, mas depois volta ao normal), eu usei ele uma vez por semana e acreditem, tinha semana que eu esquecia de passar.

No meu caso deu super certo, não tive queda de cabelo, não posso afirmar o que aconteceu com as moças que tiverem essa problema, talvez uma “overdose” de vitaminas.

Também seria interessante verificar quantas vezes por semana elas usaram, será que foi em quantidade excessivas?

De todo modo, acho que a marca deveria se pronunciar sobre o assunto ( o que eu não vi ainda – se estiver enganada, me corrijam), bem como ensinar a maneira certa de usar. No meu caso, eu aprovei!

Nao usem todos os dias (só pra garantir), mas não tenham dúvidas! O cabelo vai crescer!

Resenha – SOS Bomba da Salon Line ( Crescimento Acelerado).