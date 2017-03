“População precisa se armar para garantir a segurança da família”, diz ex-vereadora de Rio Branco

A ex-vereadora Roselane Alves Jardim, conhecida popularmente como “Roselane Esportes” (PRP), que atualmente ocupa cargo comissionado na Secretária Municipal de Esporte e Lazer de Rio Branco, escreveu em um comentário no Facebook que a população está a mercê da violência e que as pessoas de bem precisam se armar para garantir a segurança de seus familiares.

O comentário foi em uma publicação feita pelo empresário Leôncio Castro, onde relatava os momentos de tensão que viveu ao ter a casa invadida por criminosos durante a madrugada desta sexta-feira (24).

“Lamentável, estamos realmente a mercê da violência, mas graças a Deus não aconteceu o pior. População de bem precisa se armar como pode para fazer a segurança da família, unir-se e pedir em Brasília a mudança do Código Penal que a mais de 70 anos não é revisto. Caso contrário é daí pra pior, o crime está compensando, policiais e pessoas de bem morrendo e a população gritando por socorro, e não sabe ela a força que tem unidade. Falei”, escreveu.

Roselane foi respondida pelo internauta Silvio Ferreira, o universitário criticou o fato de a ex-vereadora não ter feito nada de útil para beneficiar a população durante seus quatro anos de mandato.

“Que tal se reunirmos no dia do fusca para tratarmos dessa onda de violência que assola nossa cidade, seria nais útil á população né. Agora não venha pegar onda de preocupação com a população não”, escreveu. com informações folhadoacre