Polícia Militar recupera moto furtada por dois menores em Assis Brasil

O policiamento ostensivo e preventivo é contínuo na Capital e no Interior do Estado. Em razão disto, na manhã desta segunda-feira, 27 de fevereiro, uma guarnição da Polícia Militar em Assis Brasil recuperou uma motocicleta modelo Bros furtada em posse de dois menores de idade.

Acionados via Centro Integrado de Operações – CIOSP, a guarnição se deslocou a uma colônia nas proximidades da casa de um dos menores. Ao chegarem no local, os menores admitiram a autoria do furto aos policiais.

A guarnição conduziu os dois menores e a motocicleta para a delegacia de polícia do município para os procedimentos cabíveis.

Asscom