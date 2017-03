Plácido de Castro vence o Vasco e encosta nos líderes do campeonato acreano

A segunda partida da tarde e noite na Arena da Floresta foi entre as equipes do Plácido de Castro e do Vasco da Gama. O tigre do Abunã em busca de encostar nos líderes do estadual enquanto que o Vasco queria ampliar sua vantagem com mais três pontos e subir na tabela de classificação. O resultado final deu Plácido 3 x 1. O jogo fechou a segunda rodada do estadual de futebol versão 2017.

O JOGO – Na primeira etapa o Plácido de castro teve mais presenta no ataque fazendo com que a defesa adversária passasse sufoco, e a prática deu certo, logo aos 10 minutos a equipe do interior chegou ao gol através de Ley.

Depois de um grande lançamento Ley ficou frente a frente com o goleiro Mococa que fazia sua estreia, na saída do goleiro Ley tocou para o gol abrindo o marcador.

O resultado obrigou o time do Vasco mudar de postura e correr atrás do prejuízo.

No segundo tempo a equipe da Cruz de Malta veio com tudo e criou várias oportunidades de empatar o jogo. Daniego aos 16 minutos fez boa jogada pelo lado direito, cruzou a bola que achou Josa que se antecipou do marcado e deixou tudo igual.

Mas como toda a alegria dura pouco, mal deu tempo o Vasco comemorar que veio um balde de água fria, aos 19 minutos Marcelo Braz cobrou uma falta com perfeição a bola passou por baixo da barreira vascaína e foi parar no fundo das redes. 2 x 1 para o Plácido.

Aos 47 minutos Ismael dominou a bola dentro da área vascaína e finalizou para decretar a vitória do Plácido, a segunda no estadual de futebol. Placar final foi Plácido 3 x 1.

SUBIU NA TABELA – o Plácido agora sobe para a terceira posição na tabela de classificação com seis pontos, mesmo total de Rio Branco e Atlético. O Vasco termina a segunda rodada na quinta colocação com o mesmo número de pontos do Galvez.

CONFRONTOS – As duas equipes voltam a campo no dia 7 de março, abrindo a terceira rodada do estadual. O Vasco vai enfrentar o Humaitá às 18h30. OPlácido terá um grande desafio pela frente seu adversário será o Rio Branco Futebol Clube a partida será às 20h30. As partidas serão no estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão.