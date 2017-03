Padastro leva facada nas costa no Ramal Bom Jesus e acusa enteado de tentativa de homicídio

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

A vítima chegou do trabalho e teria tido uma discussão com seu enteado

Orlando Francisco Santiago da Silva, de 35 anos, foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (27), na Rua Renascimento, Ramal Bom Jesus, região da Vila Acre, a vítima levou uma facada nas costa, o suposto autor seria seu próprio enteado.

De acordo com informações da polícia, a vítima havia chegado do trabalho e teve uma discussão com seu enteado, na discussão o acusado, que não teve o nome revelado, teria se apossando de uma faca e acertado Orlando traiçoeiramente, quando acertou a facada bem próximo ao músculo deltóide, mas conhecido como “pá”.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco. A polícia esteve no local, mas o acusado já havia fugido. Com informações Contilnet