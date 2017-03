Já choveu 360 milímetros em Rio Branco, somente em fevereiro

A chuva não deu trégua nos últimos cinco dias. Pela manhã ou no período da tarde, há sempre um céu nublado, com nuvens carregadas: prenuncio da chuva que vai cair em Rio Branco. Justamente por isso, choveu quase 30% do esperado para todo o mês de fevereiro: 362 milímetros.

A expectativa, segundo a Defesa Civil, era que, nos 28 dias de fevereiro, o volume de chuvas não ultrapassasse os 280 milímetros. Mas ainda que o volume de chuvas tenha sido grande, o nível do rio Acre, na Capital, se manteve estável nos últimos dias. A previsão é que inclusive diminua até o final de semana.

Na segunda-feira, dia 27, o rio Juruá também apresentou elevação no nível, e passou a preocupar as autoridades de Cruzeiro do Sul. A cota estava em 12,40 metros, logo pela manhã. Até a semana passada, o manancial não marcava mais que 8 metros. Na região do Vale do Juruá também tem chovido diariamente. com informações ac24horas