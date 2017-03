Inscrições para estágio da Caixa Econômica seguem até o dia 3

Seguem abertas as inscrições para os estudantes que estejam cursando Ensino Médio e Superior para o processo seletivo de estagiários da Caixa Econômica Federal. A remuneração oscila de R$ 500,00 a R$ 1 mil, jornada semanal de 25 horas semanais mais o acréscimo de R$ 130, 00 de auxílio transporte.

Interessados deverão realizar as inscrições até o dia 03 de março de 2017, através do site do CIEE – Centro Integração Empresa Escola, no endereço eletrônico www.ciee.org.br.

Os inscritos realizarão provas com 30 questões e os que obterem nota mínima igual ou superior a 50% do total de pontos farão Entrevista pessoal estruturada na unidade da CAIXA.

As oportunidades são para cidades dos seguintes estados: Acre; Amapá; Amazonas; Pará; Rondônia; Roraima; Tocantins; Alagoas; Bahia; Ceará; Maranhão; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Rio Grande do Norte; Sergipe; Brasília; Goiás; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; Espírito Santo; Minas Gerais; Rio de Janeiro; São Paulo; Paraná; Rio Grande do Sul; e Santa Catarina.

Segundo o quadro de vagas, para o Acre, a oportunidade é para os graduandos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharias Civil, Ambiental, Elétrica, Agrônoma/ Agrícola, Mecânica, e de Telecomunicações.