Casa de professor é invadida em Rio Branco, assaltantes levam 5 mil

Dois assaltantes armados invadiram a residência de um professor de 29 anos na tarde da última sexta-feira (24), no bairro Xavier Maia, em Rio Branco, e usando de ameaças e muita violência levaram celulares, uma quantia em dinheiro equivalente a R$ 5 mil reais, documentos e também o carro da vítima que até a noite de segunda-feira (27) não havia sido recuperado. O veículo é um Chevrolet Prisma, cor prata, de placas NAE-5294.

“Existe aquela revolta com a insegurança que vivemos no estado. Ter pessoas estranhas invadindo sua casa é algo assustador, e isso parece ter virado moda em Rio Branco. O que fica são as sequelas psicológicas e o ‘modo medo ON’ “, disse o professor à reportagem da Folha do Acre visivelmente abalado.

Nas redes sociais amigos fazem uma campanha para ajudar o professor que tinha o carro como meio de transporte para ir trabalhar. Qualquer informação que possa levar até o paradeiro do veículo pode ser repassada através de denúncia anônima para a polícia, pelo telefone 190. Com informações folhadoacre