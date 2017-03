Bandidos tentam matar motociclista atropelado no Mocinha Magalhães; vítima teve a perna quebrada

Willis Teixeira da Silva, de 23 anos, estava andando de motocicleta pelo bairro Mocinha Magalhães na noite desta segunda-feira (27) quando foi atropelado. De acordo com informações da própria vítima à equipe de paramédicos do Samu, ele estava em sua motocicleta quando alguns homens em um carro se aproximaram dele e tentaram matá-lo, jogando o carro em cima da moto, além disso eles estavam armados.

Willis, para não morrer, acelerou a moto no intuito de despistar os acusados, mas eles interceptaram o veículo e passaram por cima de sua perna, com barulho e seus gritos de socorro os bandidos se evadiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco, com a perna esquerda quebrada. A polícia ainda tentou sair em busca dos acusados, mas não obteve informações concretas, a vítima será ouvida assim que o hospital a liberar, para que o caso tenha andamento. Com informaçõescontilnet