Após atendimento de ocorrência de violência doméstica, PM recupera motocicleta roubada

Uma guarnição de Rádio Patrulha (RP) do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) recuperou no início da tarde desta segunda-feira, 27 de fevereiro, uma motocicleta com restrição de roubo. O veículo foi localizado em posse de Carlos Oliveira (47 anos) na Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Isaura Parente.

Segundo informações dos policiais, eles foram acionados via Centro Integrado de Operações em Segurança (Ciosp) para atender uma ocorrência de violência doméstica. Os militares ao chegaram ao local, foram informados pela solicitante, que um dos envolvidos havia saído do local em uma motocicleta, FAN 125 de cor preta, com restrição de roubo.

A guarnição começou a realizar patrulhamento nas proximidades, quando encontrou um cidadão transitando em uma motocicleta com as mesmas características repassadas. Na consulta veicular via Ciosp foi constatada a restrição de roubo do veículo. A motocicleta e o seu condutor foram encaminhados para Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso. Asscom