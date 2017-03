Aeronave que levava Aviões do Forró sofre pane e faz pouso forçado

Uma pane no avião onde viajavam os cantores Xand e Solange Almeida, da banda Aviões do Forró, resultou no cancelamento de um show que a banda faria em um camarote em Salvador na noite desta segunda-feira (27).

O grupo seguia do Recife, onde haviam realizado um show, para a capital baiana. Contudo, uma das turbinas do avião parou de funcionar e o piloto teve que fazer um pouso forçado no aeroporto de Maceió. Ao todo, 26 pessoas estavam no avião -ninguém ficou ferido.

Em uma rede social, a cantora Solange Almeida relatou momento de tensão no avião: “Ficou todo mundo orando, pedindo a Deus, mas a cada balançada [do avião] o coração queria sair pela boca, Todo mundo desesperado, alguns chorando, mas graças a Deus está tudo bem”.

Solange e Xand se desculparam com os fãs que iriam acompanhar o show da banda: “Nós, humanos que somos, não tivemos força para seguir depois do susto. Mas temos a cristalina certeza que vamos encontrar cada um de vocês que nos esperavam em Salvador”, disse o cantor.

Em nota, o camarote Harém lamentou incidente e pediu a compreensão dos associados. Com informações da Folhapress.