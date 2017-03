‘Acabei de matar meu pai com fuzil’: três crimes entre famílias chocam a Itáli

Desde sexta-feira (24) a polícia italiana se viu ocupada com crimes violentos entre pais e filhos; felizmente, os culpados pelos três crimes já estão presos.

Três casos de violência entre pais e filhos chocaram a Itália durante o final de semana. Entre sexta-feira (24) e domingo (26) foram descobertos dois assassinatos e uma agressão grave que aconteceu entre pais e filhos.

O primeiro caso de violência foi o assassinato do empreendedor italiano Bruno Allio, na sexta-feira. O homem, que há anos morava na Venezuela, foi morto por seu filho. Tudo indica que Santiago Giovanni Allio Torres matou o pai para garantir sua herança.

De acordo com a mídia venezuelana, Bruno iria se casar oficialmente com a mãe de seu filho, uma servidora pública. Receoso por não ser mais o único herdeiro, Santiago decidiu impedir que o casamento acontecesse, assassinando o pai. Ele e um amigo, que foi cúmplice do crime, foram presos no sábado (25). Um terceiro suspeito está foragido.

Já na noite do domingo (26), um equatoriano residente da Itália foi preso acusado de esfaquear sua filha no abdômen e nos braços. O próprio pai foi quem a levou ao hospital local, em Lavagna, na província de Gênova. No local, o homem afirmou que sua filha foi ferida em uma discussão com o vizinho.

Entretanto, depois de dar um depoimento cheio de contradições, o homem foi preso por agressão. Apesar de não ter confessado o crime, de acordo com os policiais, ele estava alcoolizado e em seu histórico criminal constavam denúncias de agressão contra sua esposa e seus filhos, menores de idade.

Pouco antes da meia-noite de segunda-feira (27) a polícia da província de Arezzo recebeu uma ligação de confissão de crime. “Meu nome é Giacomo Ciriello, vivo em Lucignano e matei meu pai”, disse o jovem de 18 anos ao telefone.

As autoridades italianas afirmam que Raffaele Ciriello, 51 anos, foi morto com dois tiros. A arma do crime já foi identificada como um fuzil e o autor do crime, filho da vítima, já se entregou à polícia pela violência contra seu pai.

*Com informações de Ansa Brasil