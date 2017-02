Sinteac mobiliza trabalhadores contra a “PEC da Morte” e anuncia greve geral dia 15 de março

A Central Única dos Trabalhadores no Acre (CUT/Acre) reuniu dirigentes Sindicais na manhã desta segunda-feira (20) para traçar estratégias da grande paralisação nacional marcada para 15 de março. Os trabalhadores em Educação aprovaram a deflagração da greve por tempo indeterminado, durante o 33º Congresso Nacional da Educação, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Os trabalhadores protestam contra a PEC 241, que congela as despesas do Governo Federal, com cifras corrigidas pela inflação, por até 20 anos, atingindo em especial a Saúde e Educação.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) montou uma agenda de mobilização que inicia já na próxima quarta-feira (22) quando os profissionais em Educação realizam um ato público na Secretaria de Estado de Educação: “Além desta mobilização, no dia 6 de março a categoria pretende se reunir com os deputados federais contra a PEC da morte e vamos convidá-los, quem não for vai ficar conhecido como traidor da classe trabalhadora”, afirmou a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento.

No dia 8 de março as mulheres trabalhadoras da Educação participam de um ato na Praça da Revolução e no dia 10 a classe planeja uma grande assembleia preparatória para a Greve Geral que está marcada para iniciar no dia 15 de março.

Além da PEC, o Sinteac reivindica ainda contra a decisão do governo que estaria condicionando o reajuste salarial dos servidores públicos ao aumento da contribuição previdenciária de 11 para 14%: “Vamos reivindicar contra a postura do Governo de nos chantagear dizendo que só aprova o reajuste se aumentar a previdência, a nossa prioridade é essa: garantir o reajuste para os trabalhadores”, destacou Rosana Nascimento. Com informações Nany Damasceno