Rio Branco começa a conhecer finalistas do concurso de realeza do Carnaval 2017

Os candidatos a Rei Momo, Rainha do Carnaval, Rainha Travesti e Rainha Gay participam neste domingo (19), às 19h, na Gameleira, da Pré-Seletiva do Concurso da Realeza do Carnaval 2017. O evento é promovido pela Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), e pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM).

Nesta etapa, cinco concorrentes de cada categoria serão escolhidos pela comissão julgadora para disputar a final do concurso, que está marcada para sexta-feira (24), também na Gameleira. Asscom