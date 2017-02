Rainha Gay de Rio Branco será destaque da Mangueira no Carnaval carioca

Rio de Janeiro, a cidade mais procurada para o Carnaval 2017 de acordo com um site especializado em viagens, já está em polvorosa para a realização dos desfiles. A festa, que chama a atenção do mundo todo, já tem data para começar: a partir da próxima sexta-feira (24).

O site de notícias esteve no Sambódromo que será palco dos desfiles das principais escolas do Rio para acompanhar o último ensaio técnico, que foi realizado no domingo (19). Isso porque a atual campeã, a G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira, traz uma figura bastante conhecida do Carnaval acreano: Monique Ágatha, de 32 anos. Ela, que já foi Rainha Gay do Carnaval de Rio Branco, Capital acreana, este ano será um dos destaques da verde rosa.



A acreana não esconde a emoção. Já riu, chorou e sambou muito nos ensaios que a agremiação promoveu. À reportagem ela conta que a sensação é indescritível: “Está sendo tudo muito maravilhoso! Estou muito emocionada por estar aqui, e representando meu Estado. Vou levar nossa bandeira para a Sapucaí e isso tem me dado frio na barriga, porque a responsabilidade é muita. Quero que meu povo se sinta orgulhoso”.

Com o enredo “Só com a ajuda do Santo”, a escola este ano terá um apelo mais religioso e cultural. A Mangueira quer ousar e levar para a Sapucaí “a forma particular com que o brasileiro lida com a religiosidade”, de acordo com o carnavalesco Leandro Vieira, que desenvolveu o enredo. Monique conta que a escolha do enredo interferiu, de forma positiva, na finalização das fantasias. Sobre a sua em especial, Monique faz mistério, mas garante: “Está maravilhosa”.



“Quem me conhece dos Carnavais do Acre sabe que eu gosto de inovar. E eu não vim para o Rio de Janeiro para fazer feio. E este ano a Mangueira está com uma proposta incrível, está tudo impecável, vocês vão ver”.

No Acre, Monique participou de 5 eventos relacionados a Carnaval e levou a melhor em 3. No último deles, em 2016, foi coroada Rainha Gay do Carnaval de Rio Branco. Ela conta que conheceu a Mangueira em 2014 e se apaixonou. Foi nesse ano que surgiu o convite para desfilar pela escola. Com informações Ton Lindoso