Pai de jogador do Corinthians morre em acidente com elevador

Tragédia ocorreu com o pai do volante Camacho, no Rio de Janeiro

O pai do volante Camacho, do Corinthians, morreu neste domingo (19) em consequência de um acidente no elevador da casa em que morava no Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado da esposa e do filho paraplégico, para quem o elevador facilitava o processo de deslocamento dentro do imóvel. Ambos estão hospitalizados.

Titular do Alvinegro na vitória sobre o Audax por 1 a 0, no sábado (18), Camacho viveu outro drama familiar em 2012, quando defendia o Flamengo: o irmão Leonardo , à época com 26 anos, morreu após ser baleado por um policial militar.

Em entrevista ao Esporte Ao Minuto no início do mês, o volante relembrou a tragédia com o irmão ao falar dos momentos difíceis na carreira. “Em 2012 eu tive algumas lesões seguidas e não consegui desenvolver o meu futebol. E além disso tive o problema com meu irmão. Então o período entre 2012 e 2013 foi complicado para mim”, lembrou.

Camacho será liberado das atividades no Corinthians nesta segunda (20).