Operação da Polícia Federal apreende 12 quilos de cocaína na BR-364

Uma equipe de Policiais Federais apreenderam cerca 12kg de cocaína no Posto de Fiscalização Tucandeira, município de Acrelândia, na manhã deste domingo, (19).

Segundo informações, era feita uma fiscalização nos veículos que entravam e saiam do Estado com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas interestadual, quando foi interceptado um caminhão que vinha de Rio Branco com destino a cidade Cuiabá/MT, ao ser feita a revista no veículo foi encontrado o entorpecente, que estava acondicionado embaixo do banco do caminhão.

Diante dos fatos, o motorista do veículo, um homem de 40 anos, natural de Goânia/GO, admitiu ter recebido a droga em Rio Branco e iria transportar para Cuiabá. O condutor foi conduzido até a Sede da Polícia Federal em Rio Branco, onde foi registrado o flagrante. Através de investigações, a polícia identificará o fornecedor e financiador do esquema.